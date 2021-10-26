Какие действия обязан предпринять ЧСИ в отношении должника

Что произойдет, если вы проиграли суд и в отношении вас выдан исполнительный лист, либо нотариус вынес в отношении вас исполнительную надпись. На эти вопросы ответил юрист Илья Князев, передает zakon.kz.
По словам юриста, в этих случаях частный судебный исполнитель (ЧСИ) применит к вам меры принудительного исполнения на основании принятого к производству исполнительного документа.
Список мер, которые ЧСИ обязан обязан принять по обеспечению исполнения исполнительных документов:
При этом пункты 2, 4 и 8 применяются только с санкции прокурора.
Также будет наложен запрет на выезд с территории Казахстана.
Кроме того, ЧСИ обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд физического лица, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из РК в случаях неисполнения:
Постановление ЧСИ о запрете на выезд санкционируется судом. Запрет на выезд налагается после истечения пяти рабочих дней со дня надлежащего извещения должника о применении подобной меры и направляется в Пограничную службу КНБ РК. При этом надо иметь в виду, что запрет на выезд может быть приостановлен в случае необходимости проведения лечения за пределами Республики Казахстан, для чего ЧСИ выносит постановление, которое подлежит санкционированию судом, – пояснил юрист.
Если вам предстоит выехать за пределы РК, то снятие запрета на выезд в течение одного рабочего дня осуществляется по следующим основаниям:
Еще один вариант воздействия ЧСИ на должника – это временные ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав при неисполнении должником без уважительных причин исполнительного документа:
В этих случаях ЧСИ направляет в суд представление о временном запрете на выдачу должнику лицензии, разрешения и специальных прав, а также о приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, разрешений и специальных прав.
К примеру, очень распространена практика ограничения водительских прав, о чем должны задуматься должники, использующие машину.
Копии определения суда, вынесенного по результатам рассмотрения представления судебного исполнителя, направляются должнику и для исполнения в соответствующие уполномоченные органы.
ЧСИ не позднее дня, следующего за днем исполнения требований исполнительного документа или возникновения оснований для отмены временного ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, выносит постановление о снятии данного ограничения. Копии указанного постановления незамедлительно направляются должнику, взыскателю и соответствующим уполномоченным органам для исполнения, – пояснил Илья Князев.
Должник обязан по требованию судебного исполнителя предоставить ему информацию об имеющемся у него имуществе, сообщить сведения об источниках доходов, а также о наличии всех причитающихся ему имущественных требований.
Отказ от представления вышеуказанных сведений, либо представление заведомо ложных сведений, является неисполнением исполнительного документа и влечет соответствующую санкцию.
Узнать, находитесь ли вы в Едином реестре должников, об имеющихся задолженностях по исполнительному производству, а также различных запретах вы можете по адресу: https://aisoip.adilet.gov.kz/
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