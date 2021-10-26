Какие действия обязан предпринять ЧСИ в отношении должника

Что произойдет, если вы проиграли суд и в отношении вас выдан исполнительный лист, либо нотариус вынес в отношении вас исполнительную надпись. На эти вопросы ответил юрист Илья Князев, передает zakon.kz.

По словам юриста, в этих случаях частный судебный исполнитель (ЧСИ) применит к вам меры принудительного исполнения на основании принятого к производству исполнительного документа.

Список мер, которые ЧСИ обязан обязан принять по обеспечению исполнения исполнительных документов:

наложение ареста на имущество должника, то есть запрет на распоряжение этим имуществом, включая деньги и ценные бумаги; наложение ареста на деньги и имущество должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях; изъятие движимого имущества должника; изъятие недвижимого имущества должника; запрет должнику на совершение определенных действий, в том числе запрет органам юридического лица на принятие решений, а равно приостановление действия принятых решений по отчуждению имущества, имущественных и неимущественных прав, ценных бумаг и долей в уставном капитале и имуществе юридического лица; запрет должнику на пользование принадлежащим ему на праве собственности имуществом, в том числе деньгами, либо указание на его использование в установленных судебным исполнителем пределах; опечатывание имущества должника; изъятие правоустанавливающих документов; запрет другим лицам на передачу имущества, в том числе денег, должнику или выполнение по отношению к нему иных действий.

При этом пункты 2, 4 и 8 применяются только с санкции прокурора.

Также будет наложен запрет на выезд с территории Казахстана.

Кроме того, ЧСИ обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд физического лица, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из РК в случаях неисполнения:

более трех месяцев требования исполнительного документа о взыскании периодических платежей, к примеру, алиментов;

требования исполнительного документа на сумму, равную либо превышающую 40 МРП.

Постановление ЧСИ о запрете на выезд санкционируется судом. Запрет на выезд налагается после истечения пяти рабочих дней со дня надлежащего извещения должника о применении подобной меры и направляется в Пограничную службу КНБ РК. При этом надо иметь в виду, что запрет на выезд может быть приостановлен в случае необходимости проведения лечения за пределами Республики Казахстан, для чего ЧСИ выносит постановление, которое подлежит санкционированию судом, – пояснил юрист.

Если вам предстоит выехать за пределы РК, то снятие запрета на выезд в течение одного рабочего дня осуществляется по следующим основаниям:

прекращение исполнительного производства на основаниях, предусмотренных статьей 47 ЗРК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";

отсутствие задолженности по исполнительным производствам о периодических взысканиях;

возвращение исполнительного документа без исполнения по требованию суда или другого органа, выдавшего документ;

заявление взыскателя;

смена руководителя юридического лица, являющегося должником;

отмена постановления судебного исполнителя о возбуждении исполнительного производства.

Еще один вариант воздействия ЧСИ на должника – это временные ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав при неисполнении должником без уважительных причин исполнительного документа:

о взыскании с физического лица суммы более 250 МРП; о взыскании с юридического лица суммы более 1250 МРП; об исполнении требований неимущественного характера по истечении срока исполнения (2-6 месяцев); о взыскании алиментов в случае образования задолженности.

В этих случаях ЧСИ направляет в суд представление о временном запрете на выдачу должнику лицензии, разрешения и специальных прав, а также о приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, разрешений и специальных прав.

К примеру, очень распространена практика ограничения водительских прав, о чем должны задуматься должники, использующие машину.

Копии определения суда, вынесенного по результатам рассмотрения представления судебного исполнителя, направляются должнику и для исполнения в соответствующие уполномоченные органы.

ЧСИ не позднее дня, следующего за днем исполнения требований исполнительного документа или возникновения оснований для отмены временного ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, выносит постановление о снятии данного ограничения. Копии указанного постановления незамедлительно направляются должнику, взыскателю и соответствующим уполномоченным органам для исполнения, – пояснил Илья Князев.

Должник обязан по требованию судебного исполнителя предоставить ему информацию об имеющемся у него имуществе, сообщить сведения об источниках доходов, а также о наличии всех причитающихся ему имущественных требований.

Отказ от представления вышеуказанных сведений, либо представление заведомо ложных сведений, является неисполнением исполнительного документа и влечет соответствующую санкцию.

Узнать, находитесь ли вы в Едином реестре должников, об имеющихся задолженностях по исполнительному производству, а также различных запретах вы можете по адресу: https://aisoip.adilet.gov.kz/