Обязаны ли уведомить должника, если исполнительное производство передано другому ЧСИ
Закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предусматривает, что судебный исполнитель после поступления к нему исполнительного документа, соответствующего установленным законодательством РК требованиям, не позднее 3 рабочих дней возбуждает исполнительное производство, о чем выносит постановление.
После возбуждения исполнительного производства участники исполнительного производства информируются об исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения извещением в соответствии со статьей 27.
"Тем самым судебный исполнитель, которому передано исполнительное производство, уведомляет об этом стороны исполнительного производства", – сказали в Минюсте.
Вызовы к судебному исполнителю либо на место совершения исполнительных действий осуществляются путем направления повестки.
При этом повестка должна быть направлена с таким расчетом, чтобы вызываемое лицо имело достаточный срок для своевременной явки к судебному исполнителю либо на место совершения исполнительных действий.
Также оговаривается, что извещение или повестка могут быть направлены в виде текстовых сообщений по номеру сотовой связи или электронной почты, государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова.
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