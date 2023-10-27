Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Обязаны ли уведомить должника, если исполнительное производство передано другому ЧСИ

Обязаны ли уведомить должника о смене ЧСИ Фото: Zhso.kz
Если дело по исполнительному производству передано другому частному судебному исполнителю, обязан ли прежний либо новый ЧСИ письменно уведомлять должника об этом? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предусматривает, что судебный исполнитель после поступления к нему исполнительного документа, соответствующего установленным законодательством РК требованиям, не позднее 3 рабочих дней возбуждает исполнительное производство, о чем выносит постановление.

После возбуждения исполнительного производства участники исполнительного производства информируются об исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения извещением в соответствии со статьей 27.

"Тем самым судебный исполнитель, которому передано исполнительное производство, уведомляет об этом стороны исполнительного производства", – сказали в Минюсте.

Вызовы к судебному исполнителю либо на место совершения исполнительных действий осуществляются путем направления повестки.

При этом повестка должна быть направлена с таким расчетом, чтобы вызываемое лицо имело достаточный срок для своевременной явки к судебному исполнителю либо на место совершения исполнительных действий.

Также оговаривается, что извещение или повестка могут быть направлены в виде текстовых сообщений по номеру сотовой связи или электронной почты, государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова.

Ранее мы рассказали, должны ли владельцы кафе и ресторанов платить за воспроизведение музыки в своих заведениях.

Читайте также

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Минобороны РК планирует расширить льготы для срочников
Минобороны намерено расширить льготы для срочников в Казахстане
Лариса Черненко
МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Али Окапов сделал громкое заявление
Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления