Обязаны ли уведомить должника, если исполнительное производство передано другому ЧСИ

Если дело по исполнительному производству передано другому частному судебному исполнителю, обязан ли прежний либо новый ЧСИ письменно уведомлять должника об этом? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предусматривает, что судебный исполнитель после поступления к нему исполнительного документа, соответствующего установленным законодательством РК требованиям, не позднее 3 рабочих дней возбуждает исполнительное производство, о чем выносит постановление.

После возбуждения исполнительного производства участники исполнительного производства информируются об исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения извещением в соответствии со статьей 27.

"Тем самым судебный исполнитель, которому передано исполнительное производство, уведомляет об этом стороны исполнительного производства", – сказали в Минюсте.

Вызовы к судебному исполнителю либо на место совершения исполнительных действий осуществляются путем направления повестки.

При этом повестка должна быть направлена с таким расчетом, чтобы вызываемое лицо имело достаточный срок для своевременной явки к судебному исполнителю либо на место совершения исполнительных действий.

Также оговаривается, что извещение или повестка могут быть направлены в виде текстовых сообщений по номеру сотовой связи или электронной почты, государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова.

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