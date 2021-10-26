"Запретка" и "шмон" – один день журналиста zakon.kz в колонии

Летом 2021 года в МВД стартовал проект "Журналист в погонах". По задумке организаторов, представитель СМИ знакомится с повседневной работой оперативных сотрудников, следователей, криминалистов, участковых инспекторов и сотрудников других подразделений, которые входят в структуру МВД. Для полного погружения корреспонденту выдается спецформа и о его присутствии знает ограниченное количество людей.

Корреспондент zakon.kz отправился в Карагандинскую область – в учреждение максимальной безопасности АК-159/11 для больных туберкулезом, которое 29 октября отметит свое 60-летие, и за один рабочий день постарался узнать, как выстраивается работа сотрудников этой колонии.

Знакомство с "Сангородком"

В 1959 году Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (Карлаг) приказом МВД ССР был реорганизован в Управление мест заключения УВД Карагандинской области КазССР. Позже, в 1961 году, была создана исправительно-трудовая колония №46 для содержания больных заключенных.

После всех переименований и преобразований в республике остались три действующие специальные колонии, в которых лечат больных туберкулезом. Одна из них – в Акмолинской области – скоро будет закрыта. Еще две, а именно учреждение максимальной безопасности (строгий режим) АК-159/11 и расположенное буквально в ста метрах учреждение средней безопасности (общий режим) АК-159/17, находятся в поселке Долинка Карагандинской области. В народе эти колонии более известны, как "Сангородок". Сюда привозят осужденных, которым необходимо лечение от туберкулеза.

Учреждение АК-159/11

По словам руководителя учреждения АК-159/11, полковника юстиции Ерлана Апаханова, при лимите в 760 человек на содержании и лечении в колонии находится 281 заключенный. Это осужденные по различным статьям: распространение наркотиков, убийство, терроризм, разбои, изнасилование и педофилия.

Тайники, подкопы, "шмон"

Как рассказали корреспонденту в ДУИС по Карагандинской области, некоторые осужденные и их близкие идут на всевозможные ухищрения, чтобы колюще-режущие предметы, сотовые телефоны, наркотики или алкоголь попали к конкретному человеку "на зоне". Всего, по информации областного департамента, с начала года зафиксировано 26 попыток проноса запрещенных предметов.

Территория колонии АК-159/11

Мероприятия по пресечению побегов и попыток передать "запретку", так на профессиональном сленге сотрудники учреждения называют все, что относится к запрещенным предметам, в колонии проводятся совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

Абсолютно все сотрудники проходят через досмотр при входе на территорию колонии и на выходе из нее. Так минимизируются возможность проноса "запретки" в учреждение и попытки передать что-то на волю.

Процедура досмотра военнослужащим НГ РК

По периметру учреждения расположены вышки. Дежурящие на них сотрудники подают сигнал в случае побега заключенного, а также следят за тем, чтобы никто не перебросил "посылку" на территорию колонии.

После того, как мы зашли на территорию колонии, для меня, как для новенького, провел инструктаж начальник режимного отдела, майор юстиции Асет Шаймерденов. Он объяснил, что сотрудники его подразделения занимаются предупреждением и выявлением нарушений, а также надзором и охраной.

Раз в квартал сотрудники колонии вместе с военнослужащими Нацгвардии обследуют территорию – важно вовремя выявить подкопы и просадки грунта. Это один из признаков подготовки побега: именно через подземные туннели осужденные могут прорыть себе дорогу на волю.

Помогает в поиске подкопов сотрудникам колонии и нацгвардейцам… лошадь. У этого животного сильно развита интуиция, и если закрыть ему глаза и провести по периметру, оно может "почувствовать" подземный тоннель или пустоту под ногами и замереть на месте. Во время моего дежурства лошадь на обходе территории шла уверенно, ни разу не остановившись.

Процедура обследования периметра колонии

В отдельном блоке находятся комнаты для длительного свидания. Это еще один возможный путь, когда прибывшие могут передать осужденному запрещенные предметы. Всего в учреждении семь таких комнат. Родственникам заключенного разрешено находиться здесь максимум двое суток. В отдельной комнате с видеонаблюдением в присутствии сотрудников и военных проводится досмотр "гостей" и привезенных ими продуктов питания.

Как рассказала мне контролер комнаты длительного свидания, сержант Екатерина Гайдукова, для начала взвешивается сама посылка, после чего по очереди тщательно досматривают продукты в присутствии осужденного и его родственников.

В основном, запрещенные предметы попадаются из-за забывчивости граждан. Например, могут положить монеты, смарт-часы. Это не разрешается. Деньги, ценные вещи, сотовые телефоны и гаджеты на досмотре сдаются под роспись и хранятся в сейфе. После двух суток пребывания здесь гражданским лицам возвращают на выходе все, что они сдали, – объяснила сержант Гайдукова.

Процедура досмотра посылок

В мое дежурство одну из коробок, в которых находились передачи, разорвали на части и обнаружили в ней двойное дно. В нем были спрятаны сотовый телефон и небольшой пакетик с веществом растительного происхождения. Составили протокол, неизвестное вещество отправили на экспертизу.

Проверке подлежат даже соки и лимонады. Их открывают, переливают в другую емкость, если почувствуют резкий алкогольный запах, изымают. Сигареты принимаются в запечатанном виде. Если в посылке есть блок сигарет, то он должен быть полностью запечатан.

Блок вскрываем, сигареты достаем из пачки, смотрим содержимое, на выбор можем одну из них сломать, – уточнила сержант Гайдукова.

Медикаменты разрешаются к передаче по назначению врача, но не выдаются сразу на руки осужденному. Лекарства из посылок забирают в режимный отдел и после соответствующей проверки передают врачам.

Сержант Екатерина Гайдукова показывает приборы, которые используют для досмотра продуктов питания

Следующий этап проверки – осмотр комнат осужденных. Начальник режимного отдела Асет Шаймерденов сообщает об очередной проверке нацгвардейцам. С несколькими конвоирами заходим в барак и приступаем к осмотру. Это ежедневная обязанность сотрудников режимного отдела. Как правило, такие проверки проводят утром и вечером. Раз в квартал проходит инвентаризация, когда осужденные выводятся на плац, и обыскивается полностью все учреждение.

Процедура досмотра комнаты осужденных

Сотрудники колонии называют это "осмотровое мероприятие", а сами осужденные – "шмон". В этом случае один из осужденных остается в комнате и присутствует во время досмотра, а остальные выводятся с охраной, – объяснил Шаймерденов.

Как пояснил начальник режимного отдела, сотовый телефон в колонии запрещен, поскольку осужденные могут использовать его для совершения мошеннических действий либо для угроз потерпевшим по своему уголовному делу. Для звонков близким в колонии имеются таксофоны.

На фото слева направо: начальник режимного отдела, майор юстиции Асет Шаймерденов, заместитель начальника по воспитательной работе Айдос Метжанов объясняют, как проводится досмотр комнаты осужденных

Прибывая в колонию АК-159/11, новички первым делом проходят рентген. Но не только для того, чтобы получить информацию о здоровье. Например, на одном из снимков врач обнаружил, что прибывший заключенный проглотил гвоздь.

Врач-рентгенолог Рустам Аринов показывает снимки, на которых виден проглоченный предмет

Врач-рентгенолог Рустам Аринов вспомнил, что однажды насчитал на рентген-снимке 50 различных предметов: шурупы, болты, гвозди.

Самый крупный предмет, который попадался на моей практике, – кусок проволки в 20 сантиметров. Его пришлось вытаскивать операционным путем, так как в желудке уже появился пролежень, – отметил врач.

"… обуем, оденем, накормим и вылечим"

За АК-159/11 закреплены исправительные учреждения в девяти областях и двух городах Казахстана. В колонии работают фтизиатры, терапевты, невропатологи, психиатры, хирурги, рентгенолог, стоматолог и другие специалисты узкого профиля.

Процедура приема лекарств

Как рассказала заведующая первым отделением Тамара Леглер-Романова, у них проходят лечение пациенты, у которых выработалась устойчивость ко всем имеющимся препаратам. Однако медперсонал комбинирует схемы таким образом, чтобы пациенты получили положительный эффект от лечения. Как результат, излечиваемость в колонии на сегодня гораздо выше, чем на воле – 98-100%.

Операционный блок учреждения АК-159/11

Это объяснимо. Пациентам у нас никуда не надо, они не пойдут на тои и свадьбы, в какие-то общественные места, и у нас контролируемое лечение. Кто-то из режимно-оперативной службы всегда находится рядом, чтобы следить за порядком. Поэтому отказов от лечения не бывает. Пациенты одеты, обуты, есть питание и бесплатное лечение, – говорит Тамара Леглер-Романова.

Всего в больнице шесть отделений. В одном из них находятся больные с чувствительными формами туберкулеза. Они не контактируют с пациентами, у которых устойчивая форма заболевания. Терапия проводится в два этапа: интенсивная фаза и продолжающееся лечение (амбулаторно).

На фото процедура вакцинации от COVID-19

В лечебном процессе задействовано около ста человек, но основная нагрузка ложится на медсестер, которые работают круглосуточно. Среди пациентов есть те, кто состоит на диспансерном учете с психоактивной зависимостью (наркоманы, алкоголики), люди с психическими заболеваниями. Есть также два тяжелых больных. Один из них с ВИЧ-инфекцией, другой с обширным поражением легких, чей диагноз отягощается сахарным диабетом.

Видеть смерть – тяжело, и забыть ее невозможно. Но есть и хорошие моменты. Мы как-то много лет назад были в Алматы на учебе. Переходили через дорогу с другим врачом, а нас посреди пешеходного перехода останавливает мужчина со словами: "Если бы не вы, я не был бы живой". И мы вспоминаем, что это один из наших пациентов. Конечно, приятно, – рассказывает Тамара Леглер-Романова.

В колонии также действует лаборатория, предназначенная для полного спектра общеклинических, биохимических, цитологических и серологических исследований. В бак-отделе проводятся микроскопия мокроты, генно-молекулярные исследования, тесты лекарственной чувствительности.

На фото лаборатория АК-159/11

Бывает, что из-за тяжелого течения заболевания заключенному могут заменить меру наказания. В этом случае в работу включается отдел воспитательной социально-психологической работы среди осужденных.

По словам начальника отдела, капитана юстиции Жансаи Дарибаевой, в отделе есть психологи, теологи и другие специалисты, которые проводят беседы с отбывающими наказание. При необходимости они могут помочь с подготовкой документов к ходатайствам об условно-досрочном освобождении, замене меры наказания, а также предоставить материалы к суду, характеристики.

Начальник отдела воспитательной социально-психологической работы среди осужденных, капитан юстиции Жансая Дарибаева

На этом мой рабочий день был завершен, я попрощался с "коллегами", переоделся и покинул колонию. За короткий временной промежуток я наглядно убедился в том, что заключенные и их близкие придумывают самые ухищренные способы для проноса запрещенных предметов на территорию "зоны". Однако успешно преодолеть такое количество этапов проверки, которое предусмотрено в учреждении максимальной безопасности, практически невозможно.

Баубек Коныров