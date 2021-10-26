В преддверии Дня Независимости вышли в свет книги Карима Масимова о казахстанской спецслужбе

В преддверии 30-летия Независимости под общей редакцией председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан генерал-лейтенанта Карима Масимова подготовлены и изданы книги об отечественной спецслужбе, сообщает zakon.kz.

Книги называются "Хроники отечественной спецслужбы. Истории о людях, событиях, фактах" и "Государственная граница".

В год 30-летия Независимости председатель КНБ РК генерал-лейтенант Карим Масимов вместе с руководящим составом органов безопасности и Пограничной службы совершил рабочие поездки по всем регионам Казахстана и участкам государственной границы.

При подведении итогов рабочих поездок пришло понимание, что люди несправедливо мало знают о героическом труде и службе рядовых оперативных работников и пограничников, внесших достойный вклад в дело обеспечения национальной безопасности и охраны рубежей нашего государства, о тех, кто под девизом: "Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай" самоотверженно исполняют служебный долг и остаются верными Присяге. Захотелось рассказать о некоторых из них и показать вклад сотрудников и военнослужащих отечественной спецслужбы, – заявил председатель КНБ.

Курс на укрепление Независимости, основанной 30 лет тому назад Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, продолжен Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым для того, чтобы наши граждане могли спокойно жить и трудиться, подчеркнул генерал.

"Оперативный сотрудник и воин-пограничник днем и ночью, в зной и стужу, под дождем и снегом несут службу. Нам есть чем гордиться и о чем рассказать, – отметил Карим Масимов. – К сожалению, в книги вошло только то, что уже можно было рассекретить".

В основе изданий – реальные люди, события и факты, изложенные в строгом стиле документалистики, сопряженной с эмоциями их непосредственных участников.