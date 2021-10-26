Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утвердили в Казахстане

26 октября 2021, 17:29
Фото: zakon.kz

Постановлением правительства Казахстана от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.

Ожидаемый социальный эффект (в качественном и количественном выражении):

  1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала – вовлеченность населения в программу "Рухани жаңғыру", повышение чувства патриотизма;
  2. Увеличение количества посещений объектов культуры;
  3. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры;
  4. Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки;
  5. Повышение уровня культуры волонтерства среди молодежи;
  6. Социализация молодежи категории NEET – снижение количества молодежи категории NEET;
  7. Создание условий для участия молодежи в системе жилстройсбережений – 800 тыс. чел.

Ожидаемый экономический эффект – объем инвестиций меценатов в рамках специального проекта "Туған жер" – 7,2 млрд тенге; создание 7 036 рабочих мест при строительстве и ремонте объектов культуры (постоянные – 777, временные – 6 259).

Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта (в тенге):

  • 2021 год – 27 797 417 тыс.;
  • 2022 год – 26 695 141 тыс.;
  • 2023 год – 23 416 984 тыс.;
  • 2024 год – 20 781 813 тыс.;
  • 2025 год – 20 683 911 тыс.;
  • Итого на 2021-2025 годы – 119 375 266 тыс.

Документ предусматривает решение нескольких задач, в частности:

  1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала;
  2. Создание условий для развития государственного языка;
  3. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры;
  4. Популяризация отечественного культурного продукта;
  5. Развитие новых возможностей для молодежи;
  6. Социализация и трудоустройство молодежи и др.

Реализация национального проекта предусматривается до 2025 года.


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