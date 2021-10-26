Бердымухамедов предложил установить в Ашхабаде памятник Абаю

В ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил увековечить память великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в Ашхабаде, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По мнению туркменского лидера, скульптура Абая будет символизировать высоконравственные духовные ориентиры двух народов, а также развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Глава Казахстана выразил искреннюю признательность за это решение.

Наш Абай будет увековечен на священной туркменской земле. Это, безусловно, хорошая новость для всего казахского народа. Касым-Жомарт Токаев