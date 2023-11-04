В Ашхабаде установят памятник Абаю Кунанбайулы

Памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы установят на территории строящегося культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги в Ашхабаде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает turkmenportal, о планах установить памятник Абаю Кунанбайулы стало известно на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках рабочего визита туркменской делегации в Астану.

"Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву о том, что на территории строящегося культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги будет установлен памятник мыслителю, ученому, философу и великому поэту казахского народа Абаю Кунанбайулы", – говорится в сообщении.

Национальный лидер туркменского народа предложил в 2024 году организовать Дни культуры Туркменистана в Казахстане.

Саммит глав государств ОТГ прошел в Астане 3 ноября. На нем, среди прочего, президент Касым-Жомарт Токаев призвал популяризировать новый бренд "Тюркский мир".