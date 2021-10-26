Неправедный хайп: Новые детали конфликта с ЧСИ в Алматы

История домовладельца Максута Искакова, того самого, что ударил судебного исполнителя Адиля Ермекова в Алматы, постоянно обрастает все новыми подробностями. А если соль сюжета нельзя уместить в краткий синопсис, значит сама история многослойна и неоднозначна. События эти происходили после трагедии, когда при выселении бывший хозяин дома Дужнов открыл огонь по полицейским, судебному исполнителю и новому владельцу, что сделало их более резонансными.

Для начала напомню, что все началось с появления видео, в котором неизвестный мужчина получает два удара в область печени, падает, а окружающие зовут на помощь.

Затем подробности раскрылись и стало известно, что утром 4 октября судоисполнитель Адиль Ермеков приехал в один из частных домов Бостандыкского района для сноса пристройки. Однако представитель стороны не соглашался с действиями ЧСИ и между мужчинами произошел конфликт, часть которого и попала в сеть. Частный судебный исполнитель обвинил полицейских, находящихся на месте, в бездействии.

Как пояснил начальник Управления полиции Бостандыкского района Алматы Думан Аухадиев, полицейские не бездействовали, они не успели ничего понять после того, как прибыли на место событий, поскольку судоисполнитель "поехал на дело" без представителей правопорядка. Он взял с собой только шестерых рабочих, которые должны были снести незаконную пристройку по решению суда, а полицию вызвали потом. Причем – обе стороны, о чем свидетельствует журнал звонков на пульт "102". Это подтверждается и письменными показаниями самого ЧСИ, где он говорит, что не заметил, как прибыли сотрудники полиции.

Это первая нестыковка. Следующая нестыковка, если ее можно так назвать, это записанное в машине видео, за которое Ермеков получил вполне законный штраф, так как записывал его в движении и не пристегнув ремень безопасности. Его самоуверенность и агрессивность вызвали в сети еще одну волну негодования и журналисты обратились к истории ЧСИ. А также расспросили Искакова о произошедшем.

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В интервью журналистам он сказал, что приобрел недвижимость недавно и при переоформлении никаких обременений на имущество не было.

В техпаспорте здания дом указан с пристройкой, то есть "Правительство для граждан" позволило мне приобрести недвижимость в таком виде. Судоисполнитель и его группа поддержки сразу же сломали забор, хотя он не подлежит сносу, после чего наотрез отказывались покидать участок, – рассказал Искаков.

Правда, забыл упомянуть еще одну деталь: судебный исполнитель не просто вел себя агрессивно, а еще и пнул хозяина дома – на его личном участке, на территории его частной собственности, что само по себе неслыханная дерзость. Видео, которое недавно оказалось у меня, подтверждает данный факт. Неподобающее поведение ЧСИ, судя по всему, и привело к ответной агрессии, ведь мужчина полноправный хозяин и вправе защищать свою честь на своей земле.

Я не пытаюсь оправдать Исакова, но хочу отметить, что использовать общественное мнение, манипулировать им – это преступление. ЧСИ обвинил в том, что произошло, всех кроме себя. Решение суда на снос пристройки не дает ему право вести себя не по-человечески, и ответственность за это несет не только он, но и Палата ЧСИ, которая до сих пор не провела внутреннее расследование и не сделала соответствующих выводов.

Несколько дней назад СМИ писали, что Максут Искаков подал в административный суд иск о признании незаконными действий частного судебного исполнителя. Слушание дела назначено на 5 ноября.

Денис Кривошеев

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