Организатор пирамиды, которую рекламировали звезды, задержан в Алматы

Руководитель компании Mudaraban Capital взят под стражу за организацию финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал в соцсетях заместитель начальника полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).

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В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали с физическими и юридическими лицами договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. заместитель начальника полиции города Алматы Рустам Абдрахманов

В совершении преступления ранее были изобличены четверо подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу.

Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО "Astex.kz" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО "Mudaraban Capital". Установлены и другие компании, через которые в ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков.

Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского департамента полиции.

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