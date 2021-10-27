Били толпой – появились подробности жесткой драки студенток в Атырау

19 октября в соцсетях была распространена видеозапись, на которой запечатлена драка девушек-подростков, которая вызвала общественный резонанс, передает Zakon.kz.

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По данным видеозаписи, сотрудники ювенальной полиции во время проверки установили, что дрались три 15-летние девочки-подростка. Это первокурсницы, которые учатся в одном из колледжей на территории города. пресс-служба Департамента полиции Атырауской области

По словам девушек, драка началась с того, что они произносили слова, оскорбляющие честь друг друга. Ну а за тяжелыми словами последовала драка.

Родители троих девочек-подростков были вызваны в отдел полиции, в отношении которых составлены административные протоколы по ст. 435 КоАП РК ("Мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними"). Собранные документы направлены в Специализированный межрайонный административный суд по делам несовершеннолетних для принятия законного решения. пресс-служба ДП Атырауской области

Кроме того, стражи порядка провели профилактические беседы и встречи с учащимися колледжа, где обучаются указанные подростки, с участием их родителей и учителей.