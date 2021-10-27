Умер один из первых стендап-комиков в мире

В США скончался 94-летний комик Морт Сал, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила помощница юмориста Люси Мерсер.

Как говорится в публикации Gazeta.ru, по ее словам, он умер "мирно" в своем доме в Калифорнии.

Причина - старость, – уточнила она.

Морт Сал был одним из первопроходцев сатирической комедии и стендап-выступлений в 1950-1960-х годах.

Mort Sahl on the Smothers Brothers in 1969



???? CBS pic.twitter.com/MmmGdBtLru — Vintage Los Angeles (@alisonmartino) October 27, 2021

Сал был одним из первых сатириков, которые со сцены высмеивали президентов и других американских высокопоставленных чиновников. При этом многие политики были его поклонниками. Так, 35-й президент США Джон Кеннеди просил его писать шутки для своих предвыборных выступлений.

Кроме того, комик появлялся в различных телешоу, сыграл ряд ролей в кино, выступал с собственным шоу на Бродвее.