Умер один из первых стендап-комиков в мире

В США скончался 94-летний комик Морт Сал, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила помощница юмориста Люси Мерсер.

Как говорится в публикации Gazeta.ru, по ее словам, он умер "мирно" в своем доме в Калифорнии.

Морт Сал был одним из первопроходцев сатирической комедии и стендап-выступлений в 1950-1960-х годах.

Mort Sahl on the Smothers Brothers in 1969



???? CBS pic.twitter.com/MmmGdBtLru