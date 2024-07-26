Казахстанского стендап-комика Александра Меркуля арестовали

Известного стендап-комика из Астаны Александра Меркуля арестовали на 10 суток за использование нецензурной брани в своем выступлении, сообщает Zakon.kz.

Дело за совершение хулиганских действий (ч.1 ст. 434 КоАП) в отношении Меркуля рассмотрел Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

Из обстоятельств дела следует, что Меркуль в социальных сетях опубликовал видеозапись выступления в общественном месте, где выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим.

В суде правонарушитель вину признал и ходатайствовал о применении штрафа.

В дополнении сказано, что обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются показаниями правонарушителя, видеозаписью, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.

Стоит отметить, что санкция ст. 434 ч. 1 КоАП влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Судом мера взыскания назначена с учетом степени и характера общественной опасности содеянного, поведения до и после совершения правонарушения.

"Таким образом, постановлением суда правонарушитель Александр Меркуль признан виновным в совершении адмправонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП с назначением административного ареста на срок 10 суток". Пресс-служба суда Астаны

Постановление не вступило в законную силу.

Стоит отметить, что это не первый арест юмористов в Казахстане. 24 мая стендап-комика Нурасхана Басхожаева привлекли к административной ответственности также за нецензурную брань. Но он получил срок больше: его арестовали на 15 суток.