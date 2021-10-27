В Павлодарской области подросток бросил учебу по просьбе матери

В Павлодарской области подростку пришлось бросить учебу, чтобы зарабатывать на жизнь. Мама подростка понесет наказание, передает Zakon.kz.

Ситуации дана огласка после того, как в полицию Успенского района Павлодарской области поступило ходатайство от руководства колледжа о том, что один из студентов уже около двух месяцев без уважительной причины не посещает занятия.

Для рассмотрения всех обстоятельств дела нами был установлен данный студент, а также его мама, которые проживают в городе Аксу Павлодарской области, – пояснила старший инспектор ювенальной полиции Успенского района Дамира Букаева.

По словам матери 17-летнего подростка, мальчик не посещал занятия из-за того, что подрабатывал в одном из крестьянских хозяйств на уборке овощей и ходить на уроки ему было некогда.

За неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего родительница привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 127 КРКоАП, – добавили в ДП Павлодарской области.

Отмечается, что документы из учебного учреждения семья заберет, потому что подросток должен присматривать за племянником.

Это не единичный случай. Павлодарские полицейские за 2021 год привлекли к административной ответственности 382 законных представителя за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.