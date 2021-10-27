Кто из казахстанских фигуристов выступит на мемориале Дениса Тена

28 октября в Нур-Султане стартует Международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge, сообщает Zakon.kz.

Хозяева соревнований выступят во всех трех дисциплинах. Среди 19 участников в мужском одиночном катании на лед выйдут Рахат Бралин, Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев. Троих представительниц прекрасного пола увидим в женском катании – Анастасию Лобанову, Богдану Ракишев и Ясмину Текик. Среди танцевальных пар честь Казахстана будут защищать Гаухар Наурызова/Боянсангур Датиев и Максин Уэзерби/Темирлан Ержанов. Соревнования продлятся до 31 октября.

Денис Тен – бронзовый призер Олимпиады-2014, призер чемпионатов мира-2013 (2-е место) и 2015 (3-е место), победитель чемпионата 4 континентов-2015, чемпион Азиатских игр. Первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медаль Олимпийских игр.

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Куандык Шынасилов