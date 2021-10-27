В Алматы до БАКАД пробьют еще две улицы

В направлении Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги планируют пробить еще две улицы, сообщает Zakon.kz.

О корректировке Генерального плана города рассказали в пресс-службе Управления городской мобильности.

Всего, по данным ведомства, предусматривается строительство шести радиальных дорог к БАКАД.

В настоящее время достраивают две улицы: проспект Абая (от ул. Момышулы до границы города) и улицу Саина (от пр. Рыскулова до ул. Монке би).

Кроме того, в планах строительство проспекта Рыскулова (от ул. Онгарсыновой до границы города).

Также планируется пробивка улиц Тлендиева и Северное полукольцо.

В связи с корректировкой Генерального плана развития города срок разработки проектно-сметной документации по пробивкам ул. Тлендиева (протяженностью 8,9 км) и ул. Северное полукольцо (протяженностью 1,2 км) со строительством транспортной развязки планируется на 2022 год, – уточнили в ведомстве.

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