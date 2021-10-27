25-тысячный ребенок родился в Казахстане по программе ЭКО

Согласно исследованиям, каждая шестая семья в Казахстане сталкивается с проблемой бесплодия: детей не могут иметь около 15% семейных пар, передает Zakon.kz.

Половине из них возможно помочь традиционными методами при помощи лекарств, а другим не обойтись без вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ).

В эти дни октября у нас родился 25-тысячный ребенок по программе ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), – заявил академик НАН РК и главный внештатный репродуктолог МЗ РК Вячеслав Локшин.

Бесплодие – медико-социальная проблема. Определением его причин занимаются акушеры-гинекологи, урологи, андрологи, психологи и другие специалисты.

Нередко, увы, оно становится причиной разводов из-за недопонимания.

Обращаясь к истории: с середины 60-х годов прошлого века над технологией ЭКО работали биолог и физиолог Роберт Эдвардс и гинеколог Патрик Стептоу. Порядка 600 попыток не дали никакого результата – беременности прерывались, случалась внематочная беременность. Пока в июле 1978 года англичанка Лесли Браун не родила Луизу – первого "ребенка из пробирки".

Программа ЭКО в Казахстане

В 2010 году в Казахстане появилась возможность пройти процедуру ЭКО бесплатно благодаря квотам. Тогда было выделено сто квот, в 2020 году – порядка двух тысяч.

1 сентября 2020 года года началась реализация программы "Асаған сәби", в рамках которой в 2021 году число квот на ЭКО достигло семи тысяч. Это позволило существенно сократить очередь на процедуру: сейчас в ожидании ЭКО насчитывается около тысячи человек.

Первая лаборатория ЭКО в Казахстане открылась 25 лет назад. Там осваивались репродуктивные технологии, чтобы лечить мужское и женское бесплодие.

В Казахстане около 5-6 лет назад начали использовать программу time lapse. Эта технология оснащена искусственным интеллектом, благодаря чему можно выбрать оптимальный эмбрион для переноса в полость матки. За минуту можно увидеть, как развивается эмбрион, сливаются мужское и женское ядра внутри яйцеклетки. В течение пяти дней происходит инкубация, видны все происходящие с эмбрионом процессы.

Вероятность наступления беременности по программе ЭКО в Европе составляет 26-28%, в то время как в Казахстане – 34%.

Проблема мужского и женского бесплодия

Как правило, в бесплодии и в невозможности родить обвиняют женщин, однако мировая статистика говорит обратное – мужской фактор бесплодия составляет 30-50%. Как говорит уролог-андролог, кандидат медицинских наук Юрий Лавров, основная причина заключается в психологии:

Мужчины часто боятся говорить о возможных проблемах, а уж тем более признавать наличие оных. Это своеобразный психологический барьер.

Как это ни парадоксально, но у 30% мужчин наблюдается идиопатическое бесплодие, когда выявить его причину невозможно, несмотря на результаты обследований. 15% мужского населения страдает от варикоцеле – варикозного расширения вен семенного канатика и яичка, что может привести к прекращению появления сперматозоидов в принципе.

Проблемой может быть и гипогонадизм, когда снижается гормональный и репродуктивный потенциал.

Однако специалист утверждает, что все эти недуги решаемы, если вовремя обратить на них внимание.

Полтора года пандемии показали, что мужчины, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, имеют проблемы с репродуктивной системой. Они могут быть временными. Опять же, если не затягивать с лечением. Как показывает практика, через несколько месяцев репродуктивные функции восстанавливаются, – отмечает Юрий Лавров.

Прямых доказательств того, что вирус оказывает непосредственное влияние на яички, нет.

У женщин причинами бесплодия, исключая инфекции, передаваемые половым путем, выступают гинекологические заболевания (хронические воспалительные процессы придатков и матки, кисты яичников, миома матки, эндометриоз). Бесплодие может быть следствием абортов и выкидышей, вредных привычек.

Поздняя беременность тоже сказывается негативно на возможности забеременеть, так как с возрастом накопительные факторы бесплодия лишь увеличиваются.

Бесплодие – серьезная, но не смертельная проблема. Говорить о ней не стыдно, а решать ее необходимо. ЭКО помогает парам, которые в течение многих лет пытаются стать родителями.