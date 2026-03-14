Свыше 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе ЭКО

В Казахстане подвели итоги программы поддержки семей "Аңсаған сәби", которую запустили по поручению главы государства, сообщает Zakon.kz.

С 2021 по 2025 год программа стала одним из основных механизмов расширения доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям. За это время число ежегодных квот в системе ОСМС увеличили в семь раз — до 7 тысяч в год.

За пять лет процедуру ЭКО прошли более 28 тысяч женщин. По итогам программы свыше 12 тысяч женщин встали на учет по беременности, а около 11 тысяч детей появились на свет.

В Минздраве отметили, что на протяжении всего периода специалисты регулярно контролировали работу медицинских организаций, оказывающих услуги ЭКО. По данным ведомства, это помогает обеспечивать качество медицинской помощи и рационально использовать средства ОСМС.

