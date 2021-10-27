Защитить врачей от "пациентского и общественного экстремизма" попросил депутат

В своем депутатском запросе на имя министра здравоохранения Алексея Цоя мажилисмен Галымжан Елеуов попросил главу ведомства выработать конкретные инструменты, позволяющие решать конфликты между врачом и пациентом, а медицинским организациям в случае их вины компенсировать ущерб пациентам, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил Елеуов, до сих пор не реализовано внедрение страхования профессиональной ответственности медработников и субъектов здравоохранения.

В то время как ожидалось активное вовлечение академической среды, страхового бизнеса и неправительственного сектора в вопросы медицинского права. Сложившаяся ситуация вокруг статуса врачей и нарастающие негативные тенденции отрицательно влияют на медицинскую деятельность, – сказал он, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

В итоге депутат задается вопросом: что казахстанцы имеют по факту?

Первое – это нарастающий дефицит кадров и отток врачебных специалистов за рубеж. На сегодня нехватка составляет почти 7,5 тысячи единиц. Имеется острый дефицит анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, врачей-лаборантов, инфекционистов. Наряду с такими классическими проблемами, как высокие нагрузки, стресс, низкая оплата труда, бичом сегодняшнего явления является негативное отношение пациентов и общества в целом, поддерживаемое СМИ. Указанные факторы провоцируют "пораженческие" настроения у работников медицины, в связи с чем заметно возросли показатели выезда на ПМЖ за пределы страны, – констатировал мажилисмен.

По его данным, только за последние четыре года Казахстан покинули более 4,5 тысячи медицинских работников, констатируется отрицательный баланс притока кадров. То есть, по сути, увольняется больше людей, чем трудоустраивается.

Второе. Правовая незащищенность медработников и их последствия. Профессия врача связана с медицинским вмешательством, особенностью реакций человеческого организма, правильной и своевременной диагностики. Объективно врач не всегда может все предусмотреть. А определить соотношение врачебных ошибок и несчастных случаев чрезвычайно сложно, поскольку отсутствуют единые и четкие критерии каждой из этих категорий. Отсюда имеющиеся факты возбуждения уголовных дел при отсутствии оснований – это некачественная проверка заявлений, слабое расследование, плохая доказательная база, формальный подход к оценке доказательств, неправильная квалификация, отсюда нарушение прав подследственных, – добавил Елеуов.

На его взгляд, врачи должны нести уголовную или административную ответственность только в случае сознательно допущенной халатности и игнорирования рисков при оказании медицинской помощи. Немаловажным фактом является причинение физического вреда самому медицинскому работнику. Здесь страдает не только врач, но и пациенты, остающиеся без возможности оперативно получить медицинскую помощь.

Третье – это распространение недостоверной информации, унижающей честь и достоинство медработников, особенно уязвимых в эпоху интернета и социальных сетей. СМИ в целях тиражирования и в погоне за горячими фактами освещают врачебные дела однобоко, не перепроверяют информацию в угоду массовому читателю, создают у последних негативную оценку врачебной деятельности. Создается "искусственная война", разжигающая рознь между обществом и медработниками. Такие публикации наносят урон и принижают имидж медицинского сообщества, – подчеркнул парламентарий.

В связи с этим он обратился к министру со своими предложениями. В частности, мажилисмен предлагает пересмотреть вопросы уголовной ответственности и выработать конкретные инструменты, позволяющие решать конфликты между врачом и пациентом, а медорганизациям в случае их вины компенсировать ущерб пациентам. Также необходимо совместно с профсоюзными организациями выработать подходы по защите от необоснованного "пациентского и общественного экстремизма".

Оксана Скибан, Нур-Султан