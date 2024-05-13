Сколько будут выплачивать за причинение вреда здоровью и жизни пациентов в Казахстане

Министерство здравоохранения разработало Правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, субъекты здравоохранения обязаны заключить договор страхования профессиональной ответственности медицинского работника до осуществления медицинской деятельности.

Договор заключается субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при этом медицинские работники, в том числе нерезиденты РК, оказывающие медицинскую помощь (услуги), должны иметь сертификат специалиста для допуска к клинической практике, за исключением иностранных специалистов, привлекаемых для осуществления профессиональной медицинской деятельности в “Назарбаев Университет” или его медицинские организации, в медицинские организации Управления делами президента РК.

Страхование профессиональной ответственности медицинского работника осуществляется на основании договора сострахования, заключаемого субъектом здравоохранения с участником единого страхового пула (администратор пула).

Договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников является договором страхования и заключается ежегодно согласно перечню специальностей и специализаций, утвержденному уполномоченным органом, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.

Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Страховым случаем по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности. Медицинский инцидент не является страховым случаем.

Факт причинения вреда подтверждается (устанавливается) заключением независимой экспертной комиссии, а также вступившим в законную силу судебным актом.

Страховой случай по договору сострахования считается наступившим в случае установления и подтверждения независимой экспертной комиссией наличия факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности или по вступившему в законную силу судебному акту.

Страховым риском признается вероятность причинения вреда жизни и здоровью пациента при осуществлении медицинскими работниками профессиональной деятельности.

При этом отказ участника единого страхового (перестраховочного) пула в заключении договора сострахования профессиональной ответственности медицинского работника с субъектом здравоохранения не допускается.

Порядок и условия страхования

Страхование профессиональной ответственности медицинских работников осуществляется посредством информационных систем. В договоре сострахования указывается страхователь, застрахованный, медицинский работник, предоставляющий медицинские услуги (помощь) пациентам.

К страховым случаям не относятся причинение пациентам вреда в результате:

оказание медицинских услуг (помощи), не связанных с медицинской деятельностью субъекта здравоохранения, за исключением угрожающих жизни состояний, оказание экстренной медицинской помощи вне рабочего времени, установленного трудовым договором, или по иному договору и в неприспособленных условиях;

преднамеренных действий, направленных на причинение вреда пациенту;

бездействия медицинских работников в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи;

действий медицинских работников, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

действий медицинских работников в зонах, районах экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов и во время ликвидации последствий техногенных аварий, во время военных действий, массовых беспорядков, катастроф и террористических актов;

бездействия медицинских работников, обусловленные отсутствием необходимых лекарственных средств, приборов и инструментов;

клинических испытаний и исследований на добровольцах;

при назначении лекарственных средств и использовании медицинских изделий, не разрешенных к применению (использованию) или не прошедших регистрацию и не одобренных в РК, за исключением случаев, предусмотренных законодательством республики в области здравоохранения;

расходы страхователя (застрахованного), выплаченные им за причинение вреда самостоятельно без соблюдения требований к процедуре урегулирования жалоб и исков.

Договор сострахования заключается в электронной форме через личный кабинет субъекта здравоохранения, созданный на интернет-платформе администратора пула.

Страховая защита по договору сострахования вступает в силу с 00:00 дня, следующего за днем заключения сторонами договора сострахования, и оканчивается в 24 часа соответствующего числа последнего месяца действия договора сострахования.

Предусматривается, что администратор пула при заключении договора сострахования имеет право на проверку состояния риска и соответствия представленных страхователем сведений в заявлении на страхование.

Договор сострахования заключается на 12 месяцев.



Договор сострахования прекращается в случаях:



когда перестал существовать объект страхования;

когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

принятия судом решения о признании договора сострахования недействительным;

неуплаты субъектом здравоохранения страховой премии в порядке и сроки, установленные договором сострахования;

по истечении срока договора сострахования.

Правила также устанавливают минимальные размеры страховых премий (взносов) и размеры страховых выплат по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников, порядок рассмотрения страховых случаев и осуществления страховой выплаты.

Размеры страховых выплат

Размер страховой выплаты определяется на основании договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников и не может составлять менее следующих размеров:

за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший установление инвалидности:

третьей группы – 500 МРП (1 846 000 тенге в 2024 году);

второй группы – 600 МРП (2 215 200 тенге) ;

; первой группы – 800 МРП (2 953 600 тенге);

ребенка с инвалидностью – 500 МРП;

за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший его смерть, – 3000 МРП (11 076 000 тенге);

за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, без установления инвалидности – в размере фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более 300 МРП (1 107 600 тенге).

Размер страховой выплаты без установления инвалидности включает следующие виды расходов, непосредственно связанных с наступившим вредом:

приобретение лекарственных средств;

дополнительное обследование и лечение, в том числе платные услуги;

реабилитационные услуги;

затраты, связанные с потерей заработной платы;

сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

расходы, связанные с транспортировкой пациента внутри РК.

В случае возбуждения в отношении застрахованного медицинского работника досудебного расследования по правонарушениям, предусмотренным статьей 317 Уголовного кодекса РК, он вправе обратиться в единый страховой (перестраховочный) пул для возмещения фактически осуществленных расходов на оплату услуг адвоката.

Совокупная сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медицинским работникам одного субъекта здравоохранения не должна превышать ежегодно 5% от суммы страховой премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

При этом расходы на оплату услуг адвоката медицинского работника не влияют на размер страховой выплаты пациенту.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 мая.

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