Доступ к аккаунтам сайта премьер-министра РК в Facebook восстановлен. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы правительства Зарина Нурланова, передает Zakon.kz.

Уважаемые пользователи Facebook! Сообщаем следующее - наши официальные страницы официального сайта премьер-министра РК в результате совместной работы с KZ-CERT АО "ГТС" Служба реагирования на компьютерные инциденты РК были восстановлены, - написала она в Facebook.

На данный момент все страницы доступны по следующим ссылкам: https://www.facebook.com/primeminister.kz; https://www.facebook.com/Primeminister.Kaz; https://www.facebook.com/primeminister.int.

Читайте также: Аккаунты сайта премьер-министра РК в Facebook временно недоступны

17 октября пресс-служба премьер-министра РК сообщила пользователям о временной неактивности официальных страниц сайта главы правительства в Facebook.