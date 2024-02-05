Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, как будут назначать премьер-министра РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно Конституции, Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией "Аманат".

"В случае одобрения глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Мажилиса Парламента для дачи его согласия. В случае согласия Мажилиса президент назначает на должность нового премьер-министра. После этого начнется процесс формирования состава Правительства Республики Казахстан". Берик Уали

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана ушло в отставку перед расширенным заседанием, которое назначено на 7 февраля 2024 года. В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр.

