Игрок сборной Франции Люка Эрнандес избежал тюремного заключения

Французский футболист Люка Эрнандес не будет отбывать тюремный срок по делу о нападении на свою жену Амелию де ла Оса Льоренте, сообщает Zakon.kz.

Провинциальный суд Мадрида удовлетворил апелляцию футболиста немецкой "Баварии" Люка Эрнандеса и назначил ему испытательный срок четыре года и штраф размером 96 000 евро, передается в пресс-релизе Высшего суда Мадрида.

При этом суд поставил Эрнандесу несколько условий: игрок не должен совершать новых преступлений в течение четырех лет и не должен быть подвергнут штрафным санкциям.

Люка Эрнандес в феврале 2017 года, будучи игроком "Атлетико", был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Амелию. Возлюбленных приговорили к общественным работам и оштрафовали.

Обоим запретили встречаться или общаться в течение шести месяцев. Но Эрнандес и Де ла Оса в июне 2017 года вместе отдыхали на Багамах, к тому времени Амелия вышла замуж за футболиста, после чего они были задержаны в Мадриде.

Эрнандесу было предъявлено обвинение в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения. Апелляция его адвокатов на решение была отклонена, поскольку он уклонился от выполнения общественных работ.

Предъявленное судом требование к Эрнандесу было вызвано не первоначальными обвинениями в нападении на девушку, а неподчинением судебному решению.

Куандык Шынасилов