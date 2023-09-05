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Футболист сборной Панамы Эрнандес погиб в уличной перестрелке

Футболист сборной Панамы Эрнандес погиб в уличной перестрелке Фото: Instagram/caipanama
26-летний защитник сборной Панамы по футболу Хильберто Эрнандес погиб в уличной перестрелке от рук неизвестных преступников в панамском городе Колон, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространила пресс-служба панамского футбольного клуба "Индепендьенте", а затем новость подтвердила Федерация футбола Панамы. Трагический инцидент произошел 3 сентября. Двое вооруженных преступников без предупреждения открыли огонь по группе людей, среди которых оказался футболист сборной Панамы Хильберто Эрнандес.

В результате стрельбы 26-летний спортсмен скончался в больнице от полученных тяжелых травм. Ранения получили еще семь человек. В ходе следствия полиция выяснила, что преступники приехали к месту перестрелки на такси. Таксиста и одного из подозреваемых уже задержали.

Как пишут некоторые источники, портовый город Колон, расположенный на северном входе в Панамский канал, – транзитный пункт для контрабанды кокаина, ввозимого из Южной Америки через Панаму в Европу. За последние месяцы здесь возросло количество убийств, поскольку две конкурирующие банды борются за контроль над прибыльными маршрутами контрабанды наркотиков.

Хильберто Эрнандес дебютировал в составе сборной Панамы нынешней весной, в матче против Гватемалы.

Ранее участник турнира по смешанным единоборствам в России погиб от удара в голову.

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Куандык Шынасилов
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