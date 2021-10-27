Токаев о качестве интернета: Стало нормой продавать "кота в мешке"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь высказал недовольство качеством интернета и связи в стране, передает Zakon.kz.
Для многих уже стало нормой продавать "кота в мешке". Рекламируются одни параметры интернета, а по факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону улучшения. Расхождения, по моим данным, даже в столице, могут достигать 40-50%. Это, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена. Поручаю правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения. Мы постоянно говорим почти о стопроцентном охвате всех населенных пунктов на территории Казахстана. Давайте разберемся, на самом деле это существующая практика или нет? Или выдаем желаемое за действительное? – приводит Акорда слова президента на ежегодном международном технологическом форуме Digital Bridge.
Другой важной задачей Токаев назвал обеспечение безопасности персональных данных.
Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность, то есть качественную правовую и физическую защиту персональных данных. Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан, – сказал президент.
Хотите быть в курсе важных новостей?