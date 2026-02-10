#Казахстан в сравнении
Право

Нормы проекта новой Конституции прокомментировал Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:30 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года высказался о проекте Конституции страны, передает корреспондет Zakon.kz.

Глава государства отметил, что нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство".

"Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом. Предлагаемые изменения естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства. По сути, речь идет о создании новой системы управления государством", – заявил он.

По словам главы государства, предложенные новеллы позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и, главное, повысить эффективность, устойчивость всех политических институтов.

"В проекте новой Конституции принцип "не человек для государства, а государство для человека" обрел более осязаемые очертания. Это то, к чему мы последовательно идем с 2019 года", – резюмировал президент.

7 февраля 2026 года государственный советник и заместитель председателя комиссии Ерлан Карин рассказал, почему важно всенародно обсуждать проект Основного закона страны.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
