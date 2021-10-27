Бабакумаров поручил ускорить работу по повышению квалификации школьных психологов

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров провел заседание штаба оперативного реагирования по вопросам работы с несовершеннолетними. Рассмотрены меры, принимаемые по формированию психологического здоровья детей и жизненных навыков по преодолению трудных ситуаций, а также превенции аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.





Управлением образования Алматы ведется работа по повышению эффективности работы психологических служб, функционирующих на базе организаций среднего образования. В 207 школах работают 365 психологов, 207 социальных педагогов. 286 психологов обучены новым форматам взаимодействия с несовершеннолетними, работа в данном направлении продолжается. Параллельно реализуется программа повышения осведомленности подростков о психологическом здоровье, с родителями проводится разъяснительная работа в целях повышения солидарной ответственности за воспитание несовершеннолетних, – рассказали в пресс-службе акимата города.

Как уточняется, завершается процесс по внедрению Службы по социально-психолого-педагогическому сопровождению детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, к примеру, потерявших в период пандемии близких и родных, имеющих проблемы со здоровьем, переживших развод родителей и другое. Благодаря комплексной работе педагогов и социально-психолого-педагогического сопровождения будет улучшено качество поддержки и помощи несовершеннолетним в разрешении детско-родительских и семейно-бытовых конфликтов, так или иначе сопутствующих аутодеструктивным формам поведения.

Как уточняется, бесплатную экстренную помощь специалистов при стрессе, тревоге или страхе дети смогут получить по телефону 8 (800) 00 40 150. Служба психологической поддержки на платформе BFline.org гарантирует конфиденциальность.

Родители несовершеннолетних также могут обратиться за консультацией.

В работе штаба приняли участие представители прокуратуры, ювенальной полиции, Управления общественного здоровья города, Центра психического здоровья, районных отделов образования, ряд профильных НПО.

Бабакумаров поручил в кратчайшие сроки завершить этап обучения и повышения квалификации всех школьных психологов и поставил задачу по организации работы раннего выявления лиц "групп риска", выстраивания системы упреждающей работы по их поддержке и психологической реабилитации.