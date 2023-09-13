Как изменится работа школьных психологов в Казахстане

Вице-министр просвещения Едил Оспанов на пресс-конференции в СЦК рассказал, как будут повышать статус и как изменится работа школьных психологов, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что рекомендации школьных психологов должны исполнять все органы социального блока – здравоохранения, образования, соцзащиты.

"Если психолог узнает, что ребенок живет в семье неблагополучной, то надо оказать медпомощь маме. Психолог должен выписать соответствующее направление, и органы здравоохранения должны этим заниматься. Или отец давно и долго не работает, психолог должен направлять соответствующий сигнал органам соцзащиты, чтобы они учли это в своей работе. Такой алгоритм работы школьных психологов мы видим. Тем не менее, мы видим, что школьных психологов на сегодня никто централизованно не координирует. Появится центр психологической службы, который будет координировать работу психологов". Едил Оспанов

Он считает, что это станет повышением статуса школьных психологов. У них появятся конкретные, четкие полномочия.

"Что касается зарплаты, сегодня психологи получают около 200 тысяч тенге, плюс психологические часы, за которые дополнительно будут получать. Этот вопрос тоже на повестке дня стоит. Мы будем с уполномоченными госорганами поэтапно решать все вопросы". Едил Оспанов

Он также поделился, что эту сферу ждет цифровизация. Сегодня учета числа детей, обращающихся к школьным психологам, нет.

"Но мы хотим и планируем цифровизовать работу психологической службы в школах, и это даст нам информацию. В разрезе школ, городов и районов это покажет нам реальную картину. И позволит принимать системные решения по данному вопросу". Едил Оспанов

У многих вчерашних детсадовских малышей наступил новый и ответственный период – первый класс. Родители особенно волнуются в этот момент за ребенка. Психолог поделилась с Zakon.kz рекомендациями о том, как позаботиться о моральной подготовке ребенка к комфортной жизни за партой.