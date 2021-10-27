Ребенок попал под колеса авто на тротуаре в Алматинской области

В городе Уштобе при столкновении двух авто одну из машин выбросило на тротуар, по которому шла восьмилетняя девочка, передает Zakon.kz.

Как пишет sergek_kz в Instagram, ребенок госпитализирован в больницу. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения.

ДТП произошло 23 октября. Lexus RX300 управлял 23-летний водитель, который допустил столкновение с Subaru на улице Кабанбай батыра. В результате Subaru выбросило в сторону тротуара. В аварии пострадала восьмилетняя девочка, – сообщили в пресс-службе ДП региона.

Медики диагностировали у ребенка многочисленные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Девочку 2013 года рождения с места происшествия доставила в больницу бригада скорой помощи. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. Позднее отец пострадавшей забрал ребенка, отказавшись от дальнейшей госпитализации. Родителю были даны необходимые рекомендации, – сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения Ляйлим Аубакирова.

Дело рассматривается по ст. 610 КоАП РК ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества").