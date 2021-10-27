Более 12 млн детей Нигерии не ходят в школу из-за страха похищения

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил о том, что более 12 млн детей в стране не посещают школу из-за страха, что их могут похитить боевики, сообщает Zakon.kz.

На данный момент более 12 млн детей имеют психологическую травму и боятся ходить в школу, особенно девочки. Продолжающиеся атаки на систему образования, такие как похищение учеников, рост активности боевиков, общее отсутствие безопасности в школах усугубили ситуацию с ростом числа детей, не посещающих школу, - приводит РИА Новости заявление президента.

Он отметил, что психика учащихся школ, кто прошел через похищение или чьи одноклассники или учителя были похищены, травмирована, в результате, они хуже могут концентрироваться на учебе и меньше посещают занятия.

Массовые похищения школьников с целью выкупа не прекращаются в Нигерии в последние несколько лет. Начиная с декабря в стране были похищены более 1 тыс. учащихся.