Почти 12 тыс. казахстанцев поспорят за безвозмездные гранты до 1,5 млн тенге

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) продолжает публиковать интересную статистику. Так, по данным на 1 июня 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 186,5 тыс. человек, трудоустроено 190,6 тыс. казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

К примеру, на субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 116,2 тыс. человек, из них:

на социальные рабочие места – 10,8 тыс. чел.;

на молодежную практику – 7,8 тыс. чел.;

на общественные работы – 83,3 тыс. чел.;

в рамках проектов "Серебряный возраст" – 12,8 тыс. чел.,

"Первое рабочее место" – 1,4 тыс. чел.,

"Контракт поколений" – 59 чел.

Также, как отмечено в сообщении ведомства за 13 июня 2025 года, онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 42 тыс. безработных, из них 39,4 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 176,4 тыс. человек.

Необходимо отметить, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.

Наряду с этим, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.

Стоит отметить, что с 21 мая по 3 июня 2025 года на портале "Business.Enbek" был осуществлен первый поток приема заявок от претендентов на получение гранта.

"Всего принято 11 479 заявлений". Пресс-служба МТСЗН РК

Судя по первому этапу, спрос превышает предложение.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 855,9 тыс. человек на общую сумму 253,4 млрд тенге, в том числе: