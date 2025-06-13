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Общество

Почти 12 тыс. казахстанцев поспорят за безвозмездные гранты до 1,5 млн тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 09:51 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) продолжает публиковать интересную статистику. Так, по данным на 1 июня 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 186,5 тыс. человек, трудоустроено 190,6 тыс. казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

К примеру, на субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 116,2 тыс. человек, из них:

  • на социальные рабочие места – 10,8 тыс. чел.;
  • на молодежную практику – 7,8 тыс. чел.;
  • на общественные работы – 83,3 тыс. чел.;
  • в рамках проектов "Серебряный возраст" – 12,8 тыс. чел.,
  • "Первое рабочее место" – 1,4 тыс. чел.,
  • "Контракт поколений" – 59 чел.

Также, как отмечено в сообщении ведомства за 13 июня 2025 года, онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 42 тыс. безработных, из них 39,4 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 176,4 тыс. человек.

Необходимо отметить, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.

Наряду с этим, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.

Стоит отметить, что с 21 мая по 3 июня 2025 года на портале "Business.Enbek" был осуществлен первый поток приема заявок от претендентов на получение гранта.

"Всего принято 11 479 заявлений".Пресс-служба МТСЗН РК

Судя по первому этапу, спрос превышает предложение.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 855,9 тыс. человек на общую сумму 253,4 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 613,7 тыс. семей на сумму 221 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 242,2 тыс. человек на сумму 32,4 млрд тенге.
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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