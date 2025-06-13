Почти 12 тыс. казахстанцев поспорят за безвозмездные гранты до 1,5 млн тенге
К примеру, на субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 116,2 тыс. человек, из них:
- на социальные рабочие места – 10,8 тыс. чел.;
- на молодежную практику – 7,8 тыс. чел.;
- на общественные работы – 83,3 тыс. чел.;
- в рамках проектов "Серебряный возраст" – 12,8 тыс. чел.,
- "Первое рабочее место" – 1,4 тыс. чел.,
- "Контракт поколений" – 59 чел.
Также, как отмечено в сообщении ведомства за 13 июня 2025 года, онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 42 тыс. безработных, из них 39,4 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.
Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 176,4 тыс. человек.
Необходимо отметить, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.
Наряду с этим, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.
Стоит отметить, что с 21 мая по 3 июня 2025 года на портале "Business.Enbek" был осуществлен первый поток приема заявок от претендентов на получение гранта.
"Всего принято 11 479 заявлений".Пресс-служба МТСЗН РК
Судя по первому этапу, спрос превышает предложение.
Ранее стало известно, что с начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 855,9 тыс. человек на общую сумму 253,4 млрд тенге, в том числе:
- пособия многодетным семьям получили 613,7 тыс. семей на сумму 221 млрд тенге;
- пособия награжденным матерям – 242,2 тыс. человек на сумму 32,4 млрд тенге.