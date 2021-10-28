Определились полуфинальные пары Кубка Казахстана по футболу

27 октября прошли два ответных четвертьфинальных матча в Кубке страны среди команд Премьер лиги, сообщает Zakon.kz.

В Караганде "Шахтер" обыграл "Тараз" – 3:1 – благодаря точным ударам Давида Атанаскоски, Мартина Тошева и Айдоса Таттыбаева. У гостей отличился Алишер Сулей. Первая встреча в Жамбылской области завершилась вничью – 0:0.

Теперь карагандинцы за выход в финал Кубка республики сыграют с "Тоболом".

Во второй игре алматинский "Кайрат" на выезде минимально обыграл кызылординский "Кайсар" – 2:0. В составе действующих чемпионов страны в конце второго тайма отличились Вагнер Лав и Артур Шушеначев. Напомним, первый матч на Центральном стадионе Алматы выиграл "Кайрат" – 3:0. По сумме двух поединков – 5:0 – алматинцы проходят в полуфинал, где их ждет принципиальный противник в лице "Астаны".

Первые матчи 1/2 финала состоятся 6-7 ноября, а ответные – 20 ноября.

Куандык Шынасилов