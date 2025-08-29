#АЭС в Казахстане
Спорт

Определились команды-финалисты Кубка Казахстана-2025 по футболу

Футбол Финал Кубка РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 23:05 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Вечером 29 августа состоялся полуфинальный поединок Кубка Казахстана по футболу, по исходу которого костанайский "Тобол" завоевал вторую путевку в финал данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Команда Нурбола Жумаскалиева в своем полуфинале по сумме двух игр оказалась сильнее столичного "Жениса" со счетом 3:2 (дома 2:1, в гостях 1:1). 

Теперь в решающем матче престижного турнира костанайский коллектив сразится с "Ордабасы" из Шымкента.

В свою очередь южане 28 августа в другом полуфинале в дополнительное время обыграли петропавловский "Кызылжар" – 1:0 (первая игра 0:0).

Финал Кубка Казахстана по футболу 2025 года состоится 4 октября на новом стадионе в Кызылорде.

Между тем накануне алматинский футбольный клуб "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Елена Рыбакина легко разобралась с чемпионкой US Open-2021
Спорт
21:22, 29 августа 2025
Елена Рыбакина легко разобралась с чемпионкой US Open-2021
Первое "золото" Казахстана на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов
Спорт
17:27, 29 августа 2025
Первое "золото" Казахстана на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов
Официально: Назначена дата боя Махачев – Маддалена в UFC
Спорт
14:29, 29 августа 2025
Официально: Назначена дата боя Махачев – Маддалена в UFC
