Определились команды-финалисты Кубка Казахстана-2025 по футболу

Вечером 29 августа состоялся полуфинальный поединок Кубка Казахстана по футболу, по исходу которого костанайский "Тобол" завоевал вторую путевку в финал данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Команда Нурбола Жумаскалиева в своем полуфинале по сумме двух игр оказалась сильнее столичного "Жениса" со счетом 3:2 (дома 2:1, в гостях 1:1).

Теперь в решающем матче престижного турнира костанайский коллектив сразится с "Ордабасы" из Шымкента.

В свою очередь южане 28 августа в другом полуфинале в дополнительное время обыграли петропавловский "Кызылжар" – 1:0 (первая игра 0:0).

Финал Кубка Казахстана по футболу 2025 года состоится 4 октября на новом стадионе в Кызылорде.

