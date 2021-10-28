Сельчанка искала мужа две недели, а полицейские нашли его на работе

В Туркестанской области женщина заявила о пропаже мужа, передает Zakon.kz.

Полицейским Келесского района женщина сообщила, что уже несколько дней не может найти мужа.

По ее словам, супруг оставил дома мобильный телефон и ушел в неизвестном направлении.

Первые несколько дней поиски вели самостоятельно. Однако все оказалось тщетно, и она обратилась за помощью в полицию. На сообщение о пропаже человека стражи порядка немедленно отреагировали. Для поисков сформировали группу. Были опрошены свидетели, соседи. В течение двух недель велись поиски. В результате оперативно-розыскных работ мужчину нашли в Туркестане. пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области

Как выяснилось, мужчина вместе с другом отправился на рыбалку на реку Сырдарья, а затем уехал в Туркестан на работу.

Полицейские нашли сельчанина в областном центре и благополучно доставили домой. Жена пропавшего выразила искреннюю благодарность стражам порядка. пресс- служба ДП Туркестанской области