Подростка, которого искали неделю, нашли в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы 5 января завершились поиски пропавшего 14-летнего Тиграна Шибаева, его нашли живым, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили представители поискового отряда "Қоғам", мальчик был обнаружен сотрудниками отдела криминальной полиции Управления полиции Жетысуского района и Департамента полиции города Алматы. В поисковых мероприятиях также принимали участие добровольцы, родственники и неравнодушные горожане.
Ранее сообщалось, что в Алматы с 30 декабря 2025 года разыскивают 14-летнего Тиграна Шибаева. По факту исчезновения несовершеннолетнего жителя Управлением полиции Жетысуского района возбуждено розыскное дело. Ранее подросток неоднократно уходил из дома.
