#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Подростка, которого искали неделю, нашли в Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 00:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы 5 января завершились поиски пропавшего 14-летнего Тиграна Шибаева, его нашли живым, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили представители поискового отряда "Қоғам", мальчик был обнаружен сотрудниками отдела криминальной полиции Управления полиции Жетысуского района и Департамента полиции города Алматы. В поисковых мероприятиях также принимали участие добровольцы, родственники и неравнодушные горожане.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 30 декабря 2025 года разыскивают 14-летнего Тиграна Шибаева. По факту исчезновения несовершеннолетнего жителя Управлением полиции Жетысуского района возбуждено розыскное дело. Ранее подросток неоднократно уходил из дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
14-летний подросток пропал в Алматы: поиски идут уже неделю
11:17, 05 января 2026
14-летний подросток пропал в Алматы: поиски идут уже неделю
Пропавшего в Алматы подростка нашли
16:27, 17 марта 2024
Пропавшего в Алматы подростка нашли
Пропавшего подростка нашли мертвым в ВКО
03:03, 15 декабря 2023
Пропавшего подростка нашли мертвым в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: