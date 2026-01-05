Подростка, которого искали неделю, нашли в Алматы

В Алматы 5 января завершились поиски пропавшего 14-летнего Тиграна Шибаева, его нашли живым, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили представители поискового отряда "Қоғам", мальчик был обнаружен сотрудниками отдела криминальной полиции Управления полиции Жетысуского района и Департамента полиции города Алматы. В поисковых мероприятиях также принимали участие добровольцы, родственники и неравнодушные горожане.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 30 декабря 2025 года разыскивают 14-летнего Тиграна Шибаева. По факту исчезновения несовершеннолетнего жителя Управлением полиции Жетысуского района возбуждено розыскное дело. Ранее подросток неоднократно уходил из дома.