Инфляция в сентябре составила 0,4% – Нацбанк

По данным Бюро национальной статистики, в сентябре 2021 года инфляция составила 0,4% (в сентябре 2020 года – 0,3%), сообщает Zakon.kz.

При этом годовая инфляция сложилась на уровне 8,9% (в декабре 2020 года – 7,5%).

В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,5%, непродовольственные товары – на 7,5%, платные услуги – на 6,8%. Нацбанк

В сентябре 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 9%.