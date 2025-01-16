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Финансы

В Нацбанке назвали город с самым высоким уровнем годовой инфляции

инфляция, рост, регионы, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 16:59 Фото: Freepik
Столица Казахстана стала лидером по росту инфляции в декабре. В каких еще городах и регионах годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня, в материале Zakon.kz.

Годовая инфляция в декабре 2024 года ускорилась до 8,6%, или на 0,2% выше чем в ноябре. В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 10 регионах, замедлилась в 9 регионах и в одном регионе осталась неизменной. При этом наибольшее значение инфляции зафиксировано в Астане – 10,7%, сообщается в публикации Национального банка РК. 

Фото: Национальный банк РК

В Нацбанке также напомнили, что рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары ускорился до 5,5% и 8,3% соответственно. Платные услуги остались на уровне ноября – 13,3%.

В нескольких регионах цены на перечисленные категории товаров в декабре были выше среднего уровня по стране. В том числе, в Жетысуской области рост составил –7,9%, Акмолинской –7,2%, в Алматы – 6,8%, Западно-Казахстанской – 6,6%. Рост выше 6% также наблюдался в Абайской (6,5%), Карагандинской (6,4%), Мангистауской и Восточно-Казахстанской (по 6,1%) областях.

Непродовольственные товары больше всего подорожали в Туркестанской (13,2%), Мангистауской (12,4%), Северо-Казахстанской (10,0%), Атырауской (9,3%), Восточно-Казахстанской (9,2%) областях.

Фото: Национальный банк РК

Добавим, что Астана также лидируют по росту цен на платные услуги +16,9%. Далее следует Павлодарская (14,5%), Актюбинская (14,4%), Карагандинская (14,1%)  области. 

В Нацбанке также сообщили, что месячная инфляция  в декабре составила 0,9%. Это выше исторической средней (0,7% в декабре 2017-2021 годов). При чем наибольшее значение месячной инфляции также зафиксировано в Астане – 1,6%.

Ранее, Zakon.kz рассказывал, какие продукты больше всего подорожали в декабре 2024 года. 

Ольга Кудряшова
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