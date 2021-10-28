Скончался почетный президент КазГАСА Амирлан Кусаинов 

Скончался почетный президент КазГАСА, председатель Совета директоров Международной образовательной корпорации Амирлан Кусаинов, передает Zakon.kz.

27 октября на 65-м году жизни скончался почетный президент КазГАСА, основатель КАУ, профессор Амирлан Кусаинов.

Коллектив КазГАСА и КАУ глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам в связи с безвременной кончиной выдающегося руководителя, видного ученого, прогрессивного педагога-новатора Амирлана Айдарбековича Кусаинова, – говорится в сообщении пресс-службы КазГАСА.

29 октября в Международной образовательной корпорации объявлен днем траура.

Амирлан Кусаинов родился 25 сентября 1957 года в Алма-Ате.

В 1979 году окончил с отличием факультет ПГС МИСИ (Москва) по специальности "инженер-строитель".

Трудовую деятельность начал в 1983 году в Алма-Атинском архитектурно-строительном институте (ААСИ): работал старшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом кафедры "Строительная механика". Также он работал заведующим кафедрой "Строительная механика", проректором по научно-методической работе КазГАСА. Был ректором Казахской государственной архитектурно-строительной академии. С 2002 являлся президентом КазГАСА. С 2020 года – почетный президент КазГАСА.