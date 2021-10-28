Гендер "Х": в США начали выдавать паспорта гражданам третьего пола

В США выдали первый американский паспорт с отметкой о третьем гендере "X". Владелец этого паспорта - не мужчина и не женщина, сообщает zakon.kz

РЕН ТВ передает, что с 2022 года такой паспорт смогут получить все заявители.

Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года, - рассказал официальный представитель дипведомства США Нед Прайс.

Он также заявил, что ведомство продолжает тесное сотрудничество с другими правительственными учреждениями США, чтобы все владельцы паспортов, вне зависимости от их пола, могли максимально комфортно путешествовать.

Ранее, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин назвал формы гендерного вопроса на Западе "фантасмагорией".