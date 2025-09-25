#АЭС в Казахстане
Общество

Паспорта с голографическим барсом появились у казахстанцев

скриншот паспорта нового образца, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 11:29 Фото: МВД РК
В Казахстане начали выдавать паспорта с новым защитным элементом – голографическим барсом, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел (МВД) 25 сентября 2025 года рассказали, что с середины июля граждане Казахстана получают паспорта нового образца, оснащенные современными защитными элементами. Нововведение направлено на повышение уровня безопасности персональных данных и предотвращение подделки документов.

В МВД пояснили, что в соответствии со статьей 26 Закона "О документах, удостоверяющих личность" внедрен HDM-элемент – металлизация высокого разрешения с изображением барса, нанесенная на голографическую пленку.

"Он размещен на второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства. Элемент легко определяется визуально и значительно усиливает защиту документа", – отметили в МВД.

В ведомстве также указали, что выданные ранее паспорта остаются действительными до окончания срока. Замена не является обязательной.

"Паспорта с новыми элементами выдаются при истечении срока действия, порче документа или по личному желанию гражданина".МВД

С момента запуска новшества более 5 тысяч казахстанцев уже получили обновленные паспорта.

За дополнительной информацией и консультацией можно обращаться в службы миграции и ЦОНы по месту жительства.

Ранее в МВД рассказывали о планах внедрить в паспорта микротекст, с помощью которого на третьей странице может быть нанесена дополнительная фотография владельца документа.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
