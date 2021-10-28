СК "Евразия" может перестраховать риски разработчика вакцины от COVID-19

В последнее время существенно выросла значимость фармкомпаний, которые занимаются разработкой оригинальных препаратов и вакцин. Так, американская биотехнологическая компания Moderna стала лидером в создании вакцины от коронавируса. В 2021 году эксперты Всемирного конгресса вакцин признали препарат от Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса.

Препарат от Moderna также одержал победу в категории "Лучшая новая технология/платформа вакцины". СК "Евразия" поступило предложение об участии в перестраховании рисков этой компании.

Страховой полис покрывает все риски физических потерь или ущерба, включая наводнения, землетрясения и поломку оборудования. Общая стоимость всех активов превышает $19 млрд.

Стоит отметить, Moderna стала любимицей американского фондового рынка. В начале 2020 года ее акции стоили около $19, в настоящее время они подорожали до $350. Причина успеха в том, что компания создала абсолютно новый способ разработки вакцины на основе матричной РНК (мРНК) – чистого генетического материала-возбудителя, который создается искусственно.

В настоящее время внимание всего мира приковано к лидерам фарминдустрии. От разработок этих компаний зависит будущее планеты, поэтому для нас приглашение участвовать в проекте перестрахования компании Moderna – это честь, признание высокого профессионализма и безупречной репутации. Напомню, в начале этого года мы уже перестраховали англо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. В перестраховочном портфеле СК "Евразия" более 6 фарммагнатов – лидеров этой индустрии, – подчеркнула директор департамента PR и рекламы Алина Тойганбаева.