В Мангистау верблюд стал причиной ДТП: СК "Евразия" выплатила 14 млн тенге

Страховая компания "Евразия" выплатила 14,1 млн тенге владельцу внедорожника после столкновения с верблюдом на трассе. Суд признал водителя виновником ДТП, однако благодаря полису КАСКО "Евразия" осуществила страховую выплату для восстановления автомобиля.

ДТП произошло в Мангистауской области днем на республиканской трассе между поселками Шетпе и Жетыбай. Водитель внедорожника Exeed VX не заметил верблюда, вышедшего на дорогу, из-за припаркованного на обочине автомобиля и совершил наезд.

Верблюд погиб на месте происшествия. От столкновения с животным повреждена вся левая часть автомобиля. Судом была установлена вина водителя внедорожника.

Фото: СК "Евразия"

"К сожалению, из года в год растет количество ДТП на трассах с участием диких животных и скота. Последствия таких аварий весьма плачевны. В этот раз водителю повезло – он не пострадал, однако кузов авто получил весьма серьезные повреждения, – комментирует Нуржан Джантуреев, заместитель председателя Правления СК "Евразия". – КАСКО позволяет застраховать авто на полную стоимость и получить возмещение в любых ситуациях, даже в таких нестандартных, как столкновение с верблюдом".

Кто возместит ущерб в ДТП с животным?

Если водитель сбивает домашнее животное в пределах действия знака "Перегон скота", то вина возлагается на водителя. За пределами или при отсутствии знака ответственность возлагается на владельца скота.

В ДТП с участием диких животных водителю, признанному пострадавшей стороной, придется восстанавливать автомобиль за свой счет. В случае с домашними животными ответственность может быть возложена на хозяина скота или погонщика.

Как показывает практика, установить владельца животного и, соответственно, лицо, на которое ложится ответственность по возмещению материального ущерба, довольно сложно. Хозяин может просто не признать право собственности на животное, а доказать его без клейма или бирки практически невозможно.

"У водителя есть право через суд добиться компенсации от собственника животного, но у виновника может не хватить средств на компенсацию. Поэтому полис КАСКО поможет независимо от степени вины водителя и наличия виновников получить адекватную страховую выплату на восстановление автомобиля", – заключил представитель СК "Евразия".

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По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, за восемь месяцев 2023 года произошло 68 ДТП по причине столкновения с животными, в которых погибли 26 водителей и пассажиров, вред здоровью получили 135 человек. При этом данная статистика учитывает только те случаи, в которых был причинен вред жизни и здоровью людей.

Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022

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