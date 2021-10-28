Трубопровод прорвало в верхней части Алматы

В верхней части Алматы прорвало трубопровод. Две бригады "Алматы су" восстанавливают в Бостандыкском районе магистральный водовод, поврежденный частными строителями, передает Zakon.kz.

Магистральный водовод, поврежденный частными строителями в Бостандыкском районе мегаполиса, сейчас восстанавливают две аварийные бригады ГКП "Алматы су". Сегмент водопровода диаметром 800 мм, проходящий через территорию Исламского центра "Нур Мубарак", был поврежден во время земляных работ, проводимых частными строителями без согласования с ГКП "Алматы су", - сообщили корреспонденту Zakon.kz в ГКП "Алматы су".

Отмечается, что "до окончания ликвидации последствий аварии подача холодной воды будет ограничена потребителям, находящимся в контуре улиц Сейфуллина – Аль-Фараби – Сатпаева – Ходжанова".

Возобновить холодное водоснабжение в названном городском секторе планируется к 18:00 текущих суток. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. ГКП "Алматы су"

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