"Алматы Су" опубликовало важное сообщение для абонентов холодной воды
Объявление администрация опубликовала сегодня, 24 октября 2025 года, на официальной странице в Instagram. Оно касается способов передачи показаний приборов учета.
Согласно данным предприятия, зафиксированные показания по прибору учета холодной воды можно передавать ежемесячно до 25-го числа месяца тремя способами.
- Сообщать по многоканальному контакт центру по тел. 3-777-444.
- Через приложение WhatsApp на номера:
– для потребителей многоквартирного сектора +7 747 3777 444,
– для потребителей частного сектора +7 708 101 20 31,
– для ИП, юрлиц и других потребителей +7 776 028 07 61.
Есть также важное уточнение. Данные должны быть с ясным изображением индивидуального прибора учета (ИПУ), где отчетливо видны текущие показания и номер ИПУ в интересах потребителя в рамках предоставления корректных начислений.
Дополнительно можно указать номер лицевого счета и/или адрес, остальные текстовые сообщения будут игнорироваться.
- Через мобильные приложения – "Алматы Су" и "Алсеко" (в Play Market приложения для Android, в App Store – для iOS).
"Все перечисленные методы передачи показаний не освобождают абонента от обязанности в предоставлении доступа контролерам предприятия для снятия показаний с ИПУ с фотофиксацией, так как данное снятие показаний является контрольным".Пресс-служба ГКП "Алматы Су"
