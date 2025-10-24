#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Советы

"Алматы Су" опубликовало важное сообщение для абонентов холодной воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 12:44 Фото: pexels
Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" обратилась с важной информацией к потребителям холодной воды и канализации, сообщает Zakon.kz.

Объявление администрация опубликовала сегодня, 24 октября 2025 года, на официальной странице в Instagram. Оно касается способов передачи показаний приборов учета.

Согласно данным предприятия, зафиксированные показания по прибору учета холодной воды можно передавать ежемесячно до 25-го числа месяца тремя способами.

  • Сообщать по многоканальному контакт центру по тел. 3-777-444.
  • Через приложение WhatsApp на номера:

– для потребителей многоквартирного сектора +7 747 3777 444,

– для потребителей частного сектора +7 708 101 20 31,

– для ИП, юрлиц и других потребителей +7 776 028 07 61.

Есть также важное уточнение. Данные должны быть с ясным изображением индивидуального прибора учета (ИПУ), где отчетливо видны текущие показания и номер ИПУ в интересах потребителя в рамках предоставления корректных начислений.

Дополнительно можно указать номер лицевого счета и/или адрес, остальные текстовые сообщения будут игнорироваться.

  • Через мобильные приложения – "Алматы Су" и "Алсеко" (в Play Market приложения для Android, в App Store – для iOS).
"Все перечисленные методы передачи показаний не освобождают абонента от обязанности в предоставлении доступа контролерам предприятия для снятия показаний с ИПУ с фотофиксацией, так как данное снятие показаний является контрольным".Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 12:44
Счета по оплате за воду: утверждена новая методика расчета

23 октября в микрорайонах Алматы наблюдались временные перебои с холодной водой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Чемпионская битва "Кайрата" и "Астаны" в Алматы: объявлен Sold Out, но болельщики расстроены
12:50, Сегодня
Чемпионская битва "Кайрата" и "Астаны" в Алматы: объявлен Sold Out, но болельщики расстроены
В Алматы в ряде микрорайонов отключат холодную воду
19:56, 09 июля 2023
В Алматы в ряде микрорайонов отключат холодную воду
Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
09:41, 07 июня 2023
Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: