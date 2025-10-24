"Алматы Су" опубликовало важное сообщение для абонентов холодной воды

Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" обратилась с важной информацией к потребителям холодной воды и канализации, сообщает Zakon.kz.

Объявление администрация опубликовала сегодня, 24 октября 2025 года, на официальной странице в Instagram. Оно касается способов передачи показаний приборов учета.

Согласно данным предприятия, зафиксированные показания по прибору учета холодной воды можно передавать ежемесячно до 25-го числа месяца тремя способами.

Сообщать по многоканальному контакт центру по тел. 3-777-444.

Через приложение WhatsApp на номера:

– для потребителей многоквартирного сектора +7 747 3777 444,

– для потребителей частного сектора +7 708 101 20 31,

– для ИП, юрлиц и других потребителей +7 776 028 07 61.

Есть также важное уточнение. Данные должны быть с ясным изображением индивидуального прибора учета (ИПУ), где отчетливо видны текущие показания и номер ИПУ в интересах потребителя в рамках предоставления корректных начислений.

Дополнительно можно указать номер лицевого счета и/или адрес, остальные текстовые сообщения будут игнорироваться.

Через мобильные приложения – "Алматы Су" и "Алсеко" (в Play Market приложения для Android, в App Store – для iOS).

"Все перечисленные методы передачи показаний не освобождают абонента от обязанности в предоставлении доступа контролерам предприятия для снятия показаний с ИПУ с фотофиксацией, так как данное снятие показаний является контрольным". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

23 октября в микрорайонах Алматы наблюдались временные перебои с холодной водой.