Какую сумму получит Куман за досрочное увольнение

Голландский специалист Рональд Куман получит большое денежное возмещение после своего увольнения с руля "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

"Барселона" выплатит Куману 12 млн евро за преждевременное расторжение контракта, информирует El Pais. Напоминаем, 58-летний наставник был отправлен в отставку после поражения "сине-гранатовых" в матче 11-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (0:1).

Куман встал у руля каталонцев в августе 2020 года. "Барселона" под его руководством выиграла Кубок Испании и заняла 3-е место в чемпионате страны.

Куандык Шынасилов