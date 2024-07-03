Куман оценил выход сборной Нидерландов в четвертьфинал Евро-2024

Знаменитый в прошлом голландский футболист, ныне главный тренер своей сборной Роналд Куман подвел итоги матча 1/8 финала против Румынии, где его подопечные разгромили соперника (3:0), сообщает Zakon.kz.

2 июля команда "оранжевых" одержала победу над Румынией со счетом 3:0 в рамках 1/8 финала Евро-2024 и пробилась в четвертьфинал.

"Матч был тяжелым, нашли свою игру и создали соперникам проблемы, создавая атаки. Можно покритиковать нас за поздний второй гол. В нашем составе есть выдающиеся таланты. Конечно, нужно что-то выигрывать, тогда нас будут сравнивать с золотой командой 1988 года. С тех пор футбол изменился. В Германии у всех были проблемы с тем, чтобы пройти дальше". Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман

Автор одного из голов в ворота румынской команды Коди Гакпо забил свой третий мяч на нынешнем турнире и догнал лучших бомбардиров турнира.

"Коди снова сыграл невероятно важную роль, физически силен, быстр и очень умел. Итоговый результат – это всегда самое главное, мы, голландцы, ко всему прочему должны играть хорошо. Сыграли незаурядно в 1/8 финала, но так и должно быть, если хочешь пройти дальше. Если снизим планку, то до финала не дойдем". Роналд Куман

Теперь в четвертьфинале Евро-2024 подопечные Кумана сразятся с футболистами Турции, которые в свою очередь переиграли представителей Австрии – 2:1.

Путевки в полуфинал нынешнего чемпионата Европы будут разыграны 5 и 6 июля. Там сыграют Германия – Испания, Франция – Португалия, Англия – Швейцария и Турция – Нидерланды.