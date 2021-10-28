Дерадикализация требует комплексного подхода и занимает длительное время – МИОР

Дерадикализация связана с идеологическим переубеждением и занимает длительное время, передает корреспондент Zakon.kz.

Данную информацию предоставили в Министерство информации и общественного развития в ответ на официальный запрос редакции.

Работа по дерадикализации связана с идеологическим переубеждением и поэтому требует комплексного подхода и зачастую длительного периода времени, включает в себя оказание помощи не только религиозного, но и социального, психологического, медицинского и правового характера. Как правило, лидеры и активисты радикальных течений сложно поддаются переубеждению не только из-за более высокой теологической подкованности, но и боязни потерять авторитет среди единомышленников, в том числе жамагата, – говорится в ответе на запрос.

В ведомстве добавили, что достижение положительного результата зависит от уровня религиозного образования, авторитета специалиста в религиозной среде, его умения правильно применять теологические и психологические навыки.

При этом в профильном госоргане отметили, что сегодня собран значительный опыт как в ОФ "Акниет", так и в региональных управлениях по делам религий. В результате, подавляющее большинство лидеров и активистов радикальных течений отказываются от своих взглядов.

Тенденцию о снижении рисков религиозного экстремизма подтверждает опубликованная на сайте Генпрокуратуры Казахстана статистика о преступлениях, связанных с насильственным экстремизмом.

Так, согласно данным Генпрокуратуры, если в 2016 году по стране было зарегистрировано 497 преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом (ст. 174, 256, 257 УК РК), то в 2017 году этот показатель составил – 453, в 2018 году – 320, в 2019 году – 230 и в 2020 году – 200.

Таким образом, показатель преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, за четыре года снизился более чем на 50%. Одна из причин достаточно высокой эффективности реабилитационной работы – проведение министерством и акиматами на постоянной основе курсов повышения квалификации специалистов, непосредственно задействованных в реабилитационной работе, – подчеркнули в министерстве.

При этом в МИОР сообщили, что достаточно сложно предоставить достоверную информацию по количеству лиц, которые придерживаются радикальных позиций.

Имеется высокая вероятность ввести в заблуждение, так как степень религиозной радикальности определятся в ходе неоднократных контактов и опросов специалистов по теологическим аспектам. В этой связи, в том числе для недопущения нарушения прав человека, к радикально настроенным лицам правильнее будет относить осужденных за преступления экстремистского и террористического характера, – ответили в МИОР.

По данным КУИС, по состоянию на 1 сентября 2021 года в учреждениях УИС за совершение преступлений экстремистского и террористического характера отбывает наказания 551 человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан