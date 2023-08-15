Когда в Казахстане решат вопрос с длительностью учебного года

Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал спорную ситуацию с длительностью учебного года, передает Zakon.kz.

На брифинге по итогам заседания правительства 18 августа министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что вопрос по поводу длительности учебного года сейчас обсуждают.



"Любое решение должно приниматься в интересах детей. Нам необходимо учитывать концепции всех экспертов, поэтому я встретился с теми, кто имеет другое экспертное мнение. На этой неделе должны все эксперты собраться вместе и прийти к единому мнению". Гани Бейсембаев

В 2022 году учебный год в Казахстане продлили на две недели. Эти изменения вызвали бурные споры среди казахстанцев.

Министр просвещения 25 июля сообщал, что эксперты сошлись во мнении о длительности школьного учебного года и решили, что его продолжительность должна составлять 36 недель. Но окончательное решение еще не приняли. Общественные деятели раскритиковали продление учебного года.