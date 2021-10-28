В Рудном шестилетняя девочка выпала с балкона пятого этажа

28 октября 2021, 18:23
Фото: pixabay.com

Инцидент с падением ребенка с высоты произошел 27 октября, передает Zakon.kz.

О случившемся корреспондентам alau.kz сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в Управлении здравоохранения Костанайской области.

Вызов поступил в 15:19. Сообщили, что выпала с пятого этажа шестилетняя девочка. Ребенок получил сотрясение головного мозга, у нее поверхностная травма живота, нижней части спины и таза. Пострадавшая доставлена в больницу Рудного. Сейчас решается вопрос о переводе ее в реанимацию Костанайской областной детской больницы, – сообщили в ведомстве.

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