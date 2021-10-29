Как избежать переработки на удаленке – эксперт назвала три "стоп-слова"

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многим пришлось перейти на режим удаленной работы. HR-специалист дала несколько советов, которые помогут остаться с начальством в хороших отношениях даже после отказа "задержаться подольше" на удаленке, передает Zakon.kz.

Можете сказать, что у вас "недостаточно ресурсов", чтобы выполнить качественно работу. Также не можете задерживаться "по трудовому законодательству", а если и можете, то вам потребуется "дополнительная оплата". Что касается последнего аргумента, я бы поступала аккуратно и отталкивалась все-таки от человеческих договоренностей, – перечислила "Пятому каналу" эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова "стоп-слова", которые помогут работнику, не переходя к спорам и уговорам, избежать переработки на удаленке.

По ее словам, аргументация – лучший вариант в данном случае. И делать это нужно, как отметила эксперт, в соответствии с определенной схемой, а именно, по "классическому треугольнику" проектного менеджмента.

Она посоветовала "оперировать от трех моментов: время, ресурсы и требования".

Объясняя тем самым, что если вам необходимо задержаться и сделать задачу быстрее, тогда будет страдать качество. Если необходимо сделать задачу быстро, тогда необходимо дополнительное время либо ресурсы. Либо если нужно сделать задачу быстрее, нужно снижать требования. Наталья Осетрова

Эксперт отметила, что важно выстраивать логические конструкции, которые будут просты и понятны любому начальнику.

Так, в случае если сотрудника все-таки задержат, то создадут максимально комфортные условия для решения насущной проблемы. Главное – сдерживать эмоции, чтобы ненароком не лишиться работы.