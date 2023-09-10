Врачи напомнили простые советы, которые помогут избежать болезней в сезон простуд

Российский врач Мария Беляева дала ряд простых советов, которые помогут не подхватить ОРВИ этой осенью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Подмосковье сегодня", медик прежде всего рекомендует включить в рацион питания овощи и фрукты, богатые витамином C, — цитрусовые, шиповник, сладкий перец, смородину и облепиху.

Специалист призвала не забывать и о витаминных добавках с цинком, а также пить свежезаваренный травяной чай.

Кроме того, Беляева советует чаще проветривать квартиры и офисы, обрабатывать поверхности дома и на работе дезинфицирующими средствами и чаще мыть руки. Также следует избегать контакта с заболевшими ОРВИ людьми.

"Это редко принимают во внимание, но для поддержания здоровья также необходимо спать не менее семи часов в день и избегать стрессов. Уставший организм с большей вероятностью заболеет ОРВИ", — дополнила врач.

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